Жителя Заводоуковска задержали с пакетом маковой соломки

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции получили информацию, что у местного жителя имеются при себе наркотические вещества. 42-летнего мужчину задержали и в ходе обыска изъяли у него пакет с маковой соломкой массой около 400 гр. Фигурант признался, что изъятое купил в Интернете для личного использования.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.