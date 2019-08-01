Жителя Заводоуковска задержали с пакетом маковой соломки
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники полиции получили информацию, что у местного жителя имеются при себе наркотические вещества. 42-летнего мужчину задержали и в ходе обыска изъяли у него пакет с маковой соломкой массой около 400 гр. Фигурант признался, что изъятое купил в Интернете для личного использования.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.