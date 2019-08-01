Тринадцать агростартапов получат господдержку в Тюменской области в 2019 году

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Тринадцать проектов по созданию и развитию фермерских хозяйств в Тюменской области смогут получить государственную поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году. Комиссия по отбору агростартапов работала в Тюмени 12 и 13 августа, свои бизнес-проекты защитили 26 начинающих и опытных фермеров.

Как рассказала заместитель директора областного департамента АПК Наталья Огородникова, фермеры смогут получить гранты в сумме до 4 млн рублей при условии соблюдения необходимых требований. Всего по результатам работы комиссии планируется распределить 62 млн рублей.

"Комиссия по отбору претендентов по отбору агростартапов работает уже второй день. Мы рады, что при первом же объявлении об отборе получили столько заявок из разных муниципальных образований. Радует желание молодых людей заниматься этой деятельностью. Возраст грантополучателей разный, но много молодежи, которая проучившись в городе, уехала жить в сельскую местность и поняла, что именно с сельским хозяйством хочет связать свою судьбу", - рассказала Наталья Огородникова.

Она отметила, что большая часть представленных бизнес-проектов направлена на развитие мясного и молочного животноводства. Есть проекты по созданию современных плодопитомников. Так, один из претендентов на получение гранта представил бизнес-план на приобретение многолетних насаждений смородины. Однако в ряде проектов есть недочеты, которые предстоит доработать.

Наталья Огородникова подчеркнула, что если раньше власти уделяли особое внимание развитию молочного и мясного животноводства, то сейчас необходимо обратить внимание и на такие направления, как, например, тепличное хозяйство и пчеловодство.

Стоит отметить, что в течение двух дней свои проекты защитили представители Тюменского, Сладковского, Исетского, Омутинского, Упоровского, Бердюжского, Абатского, Казанского, Вагайского и Тобольского районов. Итоги работы комиссии станут известны к 16 августа.

"Уже есть внутреннее понимание о достойных претендентах. Это личные подсобные хозяйства, у которых уже есть большое количество животных и мы просто их подталкиваем к переходу на регистрацию фермерства. Новые направления тоже понравились, там есть желание работать, имеются потребности рынка, но существуют недоработанные моменты", - отметила Наталья Огородникова, подводя промежуточные итоги работы комиссии.

Использовать гранты получатели смогут по широкому спектру направлений. Вложить финансы можно в приобретение земельных участков из земель сельхозназначения, разработку проектной документации для строительства или реконструкции помещений, предназначенных для производства, хранения, и переработки продукции. Также полученный грант можно направить на приобретение животных, рыбопосадочного материала и сельхозтехники.

Условием получения гранта в сумме до 3 млн рублей являются наличие не менее 10% собственных средств для финансирования проекта, бизнес-плана, а также готовность создавать новые рабочие места.

Если же фермерское хозяйство является членом кооператива, то сумма гранта может составить 4 млн рублей. 25% этих средств пойдут на цели формирования неделимого фонда кооператива.

На освоение полученных грантов дается 18 месяцев, после чего фермеры должны предоставить финансовую отчетность и подтвердить, что средства расходовались по целевому назначению.

Наталья Огородникова не исключила, что поддержку из средств регионального бюджета могут получить и те претенденты, которые не пройдут конкурсный отбор.

"Если мы увидим, что проекты достойны реализации и не требуют технических доработок, то возможно в пределах имеющихся средств, поддержим больше проектов", - добавила она.

Любовь Голышева