Мобильная служба ПФР будет работать в поселке Мыс

| Фото: ПФР | Фото: ПФР

Мобильная клиентская служба управления ПФР Тюмени будет работать в пос. Мыс 16 августа с 13 до 15 часов. В пос. Антипино 27 сентября в это же время, сообщает пресс-служба городского управления Пенсионного фонда.

Жители поселков могут получить от специалистов консультацию по вопросам социальных выплат, о пенсионном обеспечении. Помимо консультации жителям будет предложен раздаточный материал (буклеты, листовки, флаера) с полной информацией ПФР.

УПФР Тюмени сообщает, что выездные приемы не единственный способ жителей для отдаленных районов и поселков получить вовремя пенсионную услугу.

Пользователи Интернета могут направить свой вопрос на сайт Пенсионного фонда. Кроме того, через Портал электронных услуг ПФР можно узнать, об уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о назначении или перерасчете размера пенсии или изменении способа ее доставки, заказать справочные документы, то есть получить государственные услуги без очередей и ожидания и даже, не выходя из дома.

Напоминаем, что для входа на Портал гражданам необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Получить консультацию по различным вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно по телефону Единой федеральной консультационной службе Пенсионного фонда России: 8-800-600-44-44 (звонок бесплатный) и по телефону "горячей линии" управления ПФР по Тюмени Тюменской области 56-25-00.