Тюмень глазами художников покажут на Текутьевском бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Выставка под открытым небом "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" откроется на Текутьевском бульваре 15 августа в 11 часов, сообщает отдел социокультурной и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки.

Жителям областной столицы представят 34 планшета с репродукциями картин тюменских художников, старинными фотографиями, создающими неповторимый, запоминающийся портрет города. Дополнением служат воспоминания путешественников, побывавших в Тюмени в прошлые века.

На планшетах представят живописные изображения стародавних улочек и домов уходящего города, храмов и архитектурных памятников областного центра, которые стали главной темой произведений разных мастеров изобразительного искусства. На выставке представлены репродукции живописных полотен из частных коллекций. Среди них картины известных тюменских художников Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина.

Презентация выставочной экспозиции является одним из мероприятий в рамках нового культурно-просветительского проекта "Город. Художник. Книга". Экспозиция создана на основе одноименного альбома доктора искусствоведения Натальи Сезевой. Отметим, второе дополненное и переработанное издание увидело свет в 2019 году.

Первую экскурсию по выставке проведет автор идеи Наталья Сезева. О картинах расскажут тюменские художники.

Уличный арт-объект будет радовать горожан и гостей областной столицы до декабря.