Жительнице Свердловской области, сбившей двух девушек, грозит реальный срок

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Женщину, обвиняемую в покушении на убийство двух 17-летних девушек, осудят в Белоярском, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В апреле 2019 года в п. Белоярский пьяная женщина на автомобиле Nissan сбила двух 17-летних девушек-пешеходов. На пострадавших были светоотражающие элементы. В результате инцидента девушки получили телесные повреждения, здоровью одной пострадавшей был причинен тяжкий вред, здоровью второй - вред средней тяжести.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.