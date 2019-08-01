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Жительнице Свердловской области, сбившей двух девушек, грозит реальный срок

Происшествия, 13:37 15 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, обвиняемую в покушении на убийство двух 17-летних девушек, осудят в Белоярском, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В апреле 2019 года в п. Белоярский пьяная женщина на автомобиле Nissan сбила двух 17-летних девушек-пешеходов. На пострадавших были светоотражающие элементы. В результате инцидента девушки получили телесные повреждения, здоровью одной пострадавшей был причинен тяжкий вред, здоровью второй - вред средней тяжести.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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# ДТП , Свердловская область

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