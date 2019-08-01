Около трехсот человек эвакуировали из ялуторовского интерната

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около 300 человек эвакуировано в результате пожарно-тактического занятия в психоневрологическом интернате Ялуторовска, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, в результате короткого замыкания произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже корпуса. В коридоре и на этаже - сильное задымление. Дежурный персонал сообщил о пожаре по телефону 01, одновременно началась эвакуация людей из опасной зоны. Прибывшие пожарные успешно ликвидировали возгорание. Силами обслуживающего персонала эвакуировано 276 человек, из них 222 проживающих и 54 работника.

Заместитель начальника 81-й пожарно-спасательной части Вячеслав Федоров отметил, что пожарные и персонал интерната хорошо справились с поставленной задачей.