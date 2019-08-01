Девятьсот человек эвакуировали из тюменского торгового центра

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

900 человек эвакуировали из ТРЦ "Гудвин" из-за задымления 15 августа. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

Первое подразделение огнеборцев прибыло в 12 часов 32 минуты. На месте работали 47 человек и 18 единиц техники. Горела вытяжка на площади 6 кв. метров в ресторане на втором этаже торгового центра. В 13 часов 11 минут последствия ликвидировали.

Пострадавших нет. Дознаватели выясняют причину.

Инна Пахомова