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Девятьсот человек эвакуировали из тюменского торгового центра

Происшествия, 14:43 15 августа 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

900 человек эвакуировали из ТРЦ "Гудвин" из-за задымления 15 августа. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

Первое подразделение огнеборцев прибыло в 12 часов 32 минуты. На месте работали 47 человек и 18 единиц техники. Горела вытяжка на площади 6 кв. метров в ресторане на втором этаже торгового центра. В 13 часов 11 минут последствия ликвидировали.

Пострадавших нет. Дознаватели выясняют причину.

Инна Пахомова

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# МЧС , пожары , эвакуация

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