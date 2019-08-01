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Уголовное дело о халатности во время пожара в колонии завели уральские следователи

Происшествия, 13:26 16 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба" возбуждено после пожара в исправительной колонии № 8 в пос. Гари, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

8 июня 2019 года на территории исправительной колонии произошел пожар. Сгорели несколько административных зданий, в том числе производственный ангар, общежитие для осужденных, в котором расположено помещение общеобразовательной школы, также административный штаб колонии. Причиненный ущерб составил более 4,5 млн рублей.

Пострадавших нет. Часть осужденных, живших в пострадавшем от пожара общежитии, переведены для отбывания наказания в другие исправительные учреждения.

По предварительной версии следствия, пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании котлового оборудования.

Следователи допрашивают свидетелей, в том числе представителей администрации исправительного учреждения и осужденных. Истребованы и анализируются документы, регламентирующие требования пожарной безопасности на территории колонии. В рамках расследования выясняют, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшему, и в целях исключения таких обстоятельств впредь будет внесено соответствующее представление в адрес органов ФСИН. Расследование уголовного дела продолжается.

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# исправительная колония , пожар , Свердловская область

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