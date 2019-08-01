Врачи Медгорода напоминают о важности профилактики онкологических заболеваний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 жительниц Тюменской области впервые узнали о том, что у них рак шейки матки в 2018 году, из них 78% - на ранних стадиях. В 54,7% случаев от общего числа больных заболевание было диагностировано при профилактическом осмотре. Именно поэтому онкологи так часто напоминают о важности профилактических мероприятий, ведь ранняя диагностика заболеваний – это верный путь к выздоровлению.

Новость, что у нее злокачественное новообразование, стала полной неожиданностью для жительницы областного центра. Жалоб на здоровье у женщины не было и на приеме у врача она не была более 15 лет.

"О том, что у меня заболевание, впервые мне сказали на профосмотре - специалист сразу заподозрила неладное. До этого я ни разу не проходила диспансеризацию и даже не думала об этом. Я практически никогда не болею, поэтому я считала, что в осмотре специалиста не нуждаюсь. Пройти обследование меня настоятельно просила подруга", - поделилась тюменка.

С подозрением на злокачественное новообразование шейки матки женщину направили в Медицинский город, специалисты которого в кратчайшие сроки госпитализировали пациентку и провели исследования.

Женщине посчастливилось диагностировать опухоль до распространения метастазов в другие органы, но, с другой стороны, если бы он регулярно посещала врача-гинеколога, то злокачественное новообразование было бы обнаружено раньше, отметили в "Медицинском городе".