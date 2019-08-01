Тюменские футболисты всухую обыграли тольятинский клуб

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 2:0 завершилась встреча ФК "Тюмень" и "Акрона" из Тольятти на стадионе "Геолог" в Тюмени, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Матч проходил в рамках Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.

Стадион едва вместил всех желающих увидеть игру серьезных соперников. Клуб постарался создать праздничное настроение и поздравил всех с 75-летнием Тюменской области.

Первые 30 минут встречи прошли под диктовку "Тюмени" - отличные удары Михаила Бирюкова и Александра Бема парировал вратарь гостей Алексей Козлов. Местные футболисты постоянно владели мячом и создавали моменты, а гости практически не думали об атакующих действиях. На исходе получаса игры опасно с 25–и метров зарядил Бирюков. И опять только мастерство голкипера уберегло "Акрон" от пропущенного мяча.

В начале второго тайма с "Тюмень" все также атаковала флангами, постоянно делая навесы в штрафную площадь. Один из таких забросов и нашел самый активный на поле Бирюков. И лишь красивый прыжок Козлова вновь не дал отпраздновать болельщикам "Тюмени" забитый мяч.

Но все же гол сибиряки заслужили: Александр Бем классно прокинул мяч мимо соперника и прострелил в центр штрафной. Тут же был и Бирюков, который наконец–то смог открыть счет своим голам за "Тюмень".

На этом беды тольятинцев не закончились. "Тюмень" поймала соперника на контратаке, а обостряющую передачу рукой прервал Сергей Киряков. По мнению судьи, это игровое действие заслужило жёлтой карточки. Все дело в том, что она была второй для молодого защитника и "Акрон" остался в меньшинстве. Гостей это не смутило и они забрали мяч себе. "Тюмень" же применила тактику своих визави и ловила их на ошибках. Один из таких моментов завершился вторым голом. Вышедший на замену Евгений Рагулькин протащил мяч по правому флангу, прострелил в центр, а со второй попытки новичок команды Александр Субботин забил мяч. Это тоже его дебютный гол за сибиряков. Итог матча 2:0.

В следующем туре сибиряки 23 августа встретятся на выезде с новым лидером турнирной таблицы – "Уралом-2" из Екатеринбурга.