Глава Минстроя прокомментировал исполнение нацпроекта "Жилье и городская среда" в УФО

| Фото: Минстрой РФ, Даниил Савиных | Фото: Минстрой РФ, Даниил Савиных

О ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в регионах Уральского федерального округа рассказал на пресс-конференции в Тюмени министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По его словам, за первое полугодие 2019 года в УФО введено 1 млн 975 тысяч квадратных метров жилья, или 28% от плана на 2019 год. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по РФ построено свыше 30,1 млн квадратных метров жилья, или на 3,7% дольше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В Уральском федеральном округе есть тенденция, что основной ввод жилья пойдет в третьем и четвертом кварталах, поэтому я уверен в том, что с вводом будет все хорошо", - сообщил Владимир Якушев.

В УФО выполнено строительных работ на 504 млрд 963 млн рублей, или 81% к аналогичному периоду прошлого года. За первый квартал 2019 года в УФО средняя цена за один квадратный метр жилья на первичном рынке составила 55,5 тысяч рублей, на вторичном - 58,7 тысяч рублей, большого роста не зафиксировано.

В регионах Уральского федерального округа планируется благоустроить 806 дворовых и 457 общественных территорий, на эти цели направлены 7,6 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд рублей из федерального бюджета. Министр подчеркнул, что Уральский федеральный округ дает самое высокое софинансирование программы по созданию комфортной городской среды в целом по стране, причем субъекты сами принимают это решение.

На расселение аварийного жилья в субъектах округа планируется направить свыше 73,7 млрд рублей, из них 32,5 млрд рублей - федеральные средства. За первое полугодие здесь расселено почти 29 тысяч квадратных метров такого жилья.

"Что касается выполнения этой программы в УФО, все субъекты с ней исторически справлялись, поэтому надеюсь на то, что серьезных проблем не будет", - отметил Владимир Якушев.

Дарья Казакова