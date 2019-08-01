ФК "Тобол" разделил очки с лидером чемпионата

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ФК "Тобол" сыграл вничью с "Торпедо" из Миасса (0:0) в Увате, на стадионе "Атлант", в рамках первенства России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

Напомним, арена в Тобольске находится на реконструкции.

Лидер чемпионата приехал в Уват после поражения в Тюмени от местных дублеров (1:3). Гости горели желанием реабилитироваться, но первый тайм им откровенно не удался. "Тобол" играл уверенно, раз за разом создавая опасные моменты. Лишь неточность в завершении атак и хорошая игра вратаря соперников не позволили открыть счет.

Второй тайм активно начали игроки "Торпедо", уже на первых минутах создав несколько опасных моментов. Инициатива перешла к гостям, которые не планировали упускать победу во втором матче подряд. В середине тайма "Тобол" выручил Ассим Абассов, заменивший в этой встрече в воротах травмированного Александра Тереню. Нападающий гостей, казалось, бил наверняка, но голкипер смог отразить удар с близкого расстояния. В еще одном моменте игрок "Торпедо" с трех метров пробил выше ворот. В концовке встрече "Тобол" мог вырвать победу. Сначала Эдуард Сагдиев, разобравшись с защитником, пробил точно во вратаря, а после розыгрыша углового головой бил Павел Бизин, но мяч прошел чуть выше перекладины. Судейский свисток зафиксировал ничью – 0:0.

После игры главный тренер "Тобола" Петр Парахин отметил уверенную игру команды против лидера чемпионата.

"В первом тайме владели преимуществом, создавали моменты, но не смогли забить. Второй тайм остался за "Торпедо", но при этом мы могли забить и выиграть. Плохо, что следующий матч из-за перебора карточек пропустят капитан Павел Бизин и основной нападающий Эдуард Сагдиев", — сказал он.

"Тобол" набрал 18 очков и занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующий поединок тоболяки проведут 27 августа против пермского клуба "Академия".

Евгений Новосёлов