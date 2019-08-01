В Тюмени туристам будут вручать паспорт сибиряка

| Фото: официальная группа "Visit Tyumen" ВКонтакте | Фото: официальная группа "Visit Tyumen" ВКонтакте

Стать настоящим сибиряком и получить соответствующий паспорт смогут туристы, посещающие Тюменскую область. Об этом рассказала директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Чтобы стать обладателем паспорта сибиряка, турист должен побывать на показах, экскурсиях, различных локациях и туристических объектах Тюмени. За посещение каждого из них путешественнику будут вручать наклейки, собрав которые он получит почетное звание.

"Мы также планируем вручать туристам памятные подарки и бонусы в виде скидок в отелях, ресторанах и кафе. Пока проект находится в разработке, запустить его планируется к концу 2019 года", - уточнила Мария Трофимова.

По ее словам, туристический поток в Тюменскую область растет с каждым годом. Если в 2018 году он составил 2 млн 400 тыс. человек, то по итогам 2019 года ожидается прирост как минимум на 10-15 %.

Среди популярных туров – "Императорский маршрут", который рассказывает о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора. Маршрут пролегает через города, связанные с царской семьей и их окружением. Помимо Тюмени и Тобольска, туда входят Москва, Санкт-Петербург, Вятка, Пермь, Алапаевск, Омск и Екатеринбург. В рамках этого тура Тюменскую область посетили уже порядка 1,5 тыс. человек.

Тур "В Сибирь по своей воле" был запущен после премьеры фильма "Тобол". Все пять заездов, которые были организованы со времени старта проекта, были полными.

В числе популярных также туры "Тюмень – врата Сибири" и "Черное золото Сибири".

"Туры пользуются спросом. Благодаря сотрудничеству с федеральными и межрегиональными операторами в регион приезжают туристы из Европы. Мы стали более востребованы, узнаваемы и продаваемы. Люди о нас узнают и приезжают", - рассказала Мария Трофимова и добавила, что только на майские праздники Тюменскую область посетили более 2 тыс. человек.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области уже начинает формировать обширную программу отдыха на время осенних школьных каникул и новогодних праздников. Совместно с муниципальными властями, бизнес-сообществом, различными структурами и департаментами разрабатывается календарь событийных мероприятий.

"Не все еще знают, куда в Тюменской области можно сходить, а у нас столько интересных мест – это парки, базы отдыха, термальные источники, экскурсии, которые проводятся на высоком уровне. Это Ялуторовск, Тобольск и Ишим. Очень интересны мы иностранцам, которые удивляются нашим просторам и природе", - добавила Мария Трофимова.

Любовь Голышева