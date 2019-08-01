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Ольга Кузнечевских уволила руководителя тюменского пансионата ветеранов войны и труда

Общество, 12:40 19 августа 2019

департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

Руководитель тюменского пансионата ветеранов войны и труда уволен. Соответствующий приказ подписала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских 19 августа.

Кроме того, руководителю учреждения был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

Напомним, проверка в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда проходит по поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. Ранее была опубликована информация о ненадлежащей организации похорон ветерана Великой Отечественной войны, которая проживала в пансионате.

Служебное расследование продолжается – идет проверка документов, проводятся беседы с проживающими. Участие в проверке принимают члены Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области.

Ранее пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени посетили общественники и журналисты.

Анжела Лебедева

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# ветераны труда , пансионат

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