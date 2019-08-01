Алексей Салмин поделится опытом с начинающими предпринимателями

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Принять участие в проекте "Управленческие ошибки", направленном на развитие успешного бизнеса и укрепление лидерских качеств, приглашают начинающих предпринимателей Тюменской области. Наставником бизнес-группы выступит президент группы компаний "Автоград" Алексей Салмин, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

В течение двух месяцев спикер проведет цикл тренингов и лекций, в рамках которых поделится своим опытом, знаниями и наблюдениями. По словам Алексея Салмина, управленческие навыки нельзя получить в теории, их нужно приобретать эмпирическим путем.

"Мои лекции направлены на то, чтобы побудить молодых бизнесменов рассуждать логически, используя все имеющиеся знания, выстраивать наиболее эффективные методы достижения цели", - отметил Алексей Салмин.

Законы управления президент автохолдинга сформулирует крылатыми фразами, наиболее ярко выражающими суть правил менеджмента. Далее на примерах собственных проб и ошибок покажет, как действуют общие законы и как они применимы в условиях реальных процессов выстраивания отношений внутри предприятия.

Занятия для предпринимателей начнутся 25 сентября. Зарегистрироваться можно по телефону 689-379 (добавочный 107) или по электронной почте vishnyagovakv@tpp-to.ru.