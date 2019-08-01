Почта России: больше всего газет читают в селах юга Тюменской области

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Самым читающим в Тюменской области является Аромашевский район, где проживают более 10 тыс. жителей, сообщает региональное отделение Почты России.

На втором и третьем месте по итогам подписки за первое полугодие - Бердюжский и Казанский районы. При этом в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске подписная активность читателей стала меньше.

В число популярных изданий ежегодно входят общественно-политические, досуговые издания, а также местные районные газеты. Завершают рейтинг профильные и специализированные издания.

Помимо доставки на дом печатная пресса доступна в отделениях почтовой связи. За первое полугодие 2019 года в отделениях связи продано более 360 тыс. печатных изданий.