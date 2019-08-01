Всех участников первого Тобольского полумарафона наградят медалями

| Фото: russiarunning.com | Фото: russiarunning.com

Любители бега из 40 населенных пунктов примут участие в первом тобольском полумарафоне "АМПЕР", который пройдет 25 августа, старт в 9 часов.

Массовый забег, по окончании которого все финишеры получат медали, проводится в рамках программы социальных инвестиций "Формула Хороших Дел" компании "СИБУР", сообщают организаторы.

Регистрация завершится 24 августа в 17 часов (мск).

Трасса забега начинается у стен Тобольского кремля и проходит по одной из центральных улиц города. Участники могут выбрать дистанции 5,5 километров, 10 километров, 21,5 километр. Стоимость участия - от 300 до 800 рублей в зависимости от выбранной дистанции.

Для получения стартового пакета участникам понадобятся документ, удостоверяющий личность и возраст (паспорт, водительское удостоверение, военный билет), а также медицинская справка.

Выдача стартовых пакетов пройдет в тобольском ДК "Синтез" 24 августа с 12 до 20 часов; иногородние участники получат их на Красной площади Тобольска в стартово-финишном городке 25 августа с 7 часов 30 минут до 9 часов.

Получить стартовые пакеты и зарегистрироваться для участия можно и в Тюмени на набережной Туры 22 августа с 19 до 22 часов.

По данным организаторов, полумарафон является самостоятельным продолжение глобального культурного городского фестиваля "АМПЕР". Его название сложено из начальных букв фамилий самых известных тоболяков: композитора Алябьева, ученого Менделеева, художника-передвижника Перова, писателя и поэта Ершова, архитектора Ремезова.