За убийство соседки тюменцу предъявили обвинение

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменцу, жестоко убившему соседку, предъявили обвинение, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено ночью 19 августа в одном из домов по ул. 50 лет Октября. Мужчина пришел к 43-летней соседке, с которой накануне вечером распивал спиртное. Между ними произошел конфликт.

"Во время ссоры злоумышленник ударил женщину в лицо, сломав нос. Пострадавшая пригрозила соседу, что вызовет полицию. После он ударил жертву ножом в глаз. Женщина побежала от обвиняемого, но он ее догнал и ударил два раза ножом в затылок. От ранений женщина упала на пол, а злоумышленник порезал ее шею. В результате она погибла. Обвиняемый ушел к себе домой и лег спать. Погибшую женщину утром обнаружил сын", — рассказали в ведомстве.

Злоумышленника задержали. Известно, что он был неоднократно судим. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается.