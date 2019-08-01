Полицейские региона завоевали медали всемирных игр в Китае

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Полицейские тюменского региона завоевали пять медалей на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Золотую медаль завоевал сотрудник Госавтоинспекции подполковник полиции Евгений Кишко, ставший лидером в соревнованиях по боксу в индивидуальном зачете. Сотрудник уголовного розыска подполковник полиции Александр Богданов занял первое и третье места в соревнованиях по армреслингу в индивидуальном зачете. Вторым в пауэрлифтинге в индивидуальном зачете стал сотрудник областного ГИБДД майор полиции Петр Чупров. В соревнованиях по гребле в индивидуальном зачете сотрудник ГИБДД области капитан полиции Дмитрий Колесов признан бронзовым призером игр.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов поздравил коллег с наградами и пожелал не останавливаться на спортивных достижениях, поддерживать хорошую физическую форму для участия в следующих Всемирных играх полицейских и пожарных.

Впервые тюменские полицейские приняли участие в данных соревнованиях в 1994 году в Бирмингеме (США). На первых состязаниях показали свое мастерство и стали призерами.

Следующие Всемирные игры полицейских и пожарных пройдут в Нидерландах.