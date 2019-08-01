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На участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск введено реверсивное движение

Общество, 11:58 22 августа 2019

из официального сообщества Федерального дорожного агентства во ВКонтакте | Фото: из официального сообщества Федерального дорожного агентства во ВКонтакте

Работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия начались на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Устройство слоев износа проводится возле границы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа на 542 км, сообщает Уралуправтодор.

На время работ на участке будет организовано реверсивное движение. Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала за последние два года.

В случае происшествия нештатной ситуации на федеральных трассах водителей просят звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ФКУ «Уралуправтодор» | Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

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# ремонт дорог , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск , Уралуправтодор

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