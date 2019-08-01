Видеоролик ко Дню флага выпустило МВД России

| Фото: скриншот видео МВД России | Фото: скриншот видео МВД России

Видеоролик, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, выпустило МВД России.

"22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило видеоролик, героями которого стали дети сотрудников разных подразделений ведомства. Ребята ответили на несколько простых вопросов о нашей стране, поделились своими мыслями о том, на кого похожа Россия, какие люди в ней проживают и что означают цвета российского флага. Видео получилось трогательным и искренним", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дети - участники видео рассуждали, отвечая на вопросы: "На кого похожа Россия", "Какие люди живут в России", "Какая для тебя Россия".