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ФК "Тюмень" сыграет в Екатеринбурге с лидером чемпионата

Спорт, 09:35 23 августа 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной матч с лидером группы "Урал - Приволжье" ОЛИМП-Первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ проведет ФК "Тюмень" 23 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником сибиряков будет "Урал-2", который принимает гостей на территории базы отдыха "Бажовия", в 50 км от Екатеринбурга. Местный стадион оборудован трибунами на 500 зрителей.

Уральцы пока занимает первое место. Дома "Урал-2" победил новотроицкую "Носту", "Ладу" из Димитровграда и "Уфу-2". В гостях команда Юрия Матвеева разошлась миром с пермской "Звездой" и взяла верх над "Ладой-Тольятти".

Противостояние "Урала-2" и "Тюмени" начнется в 15 часов.

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# ФК Тюмень , футбол

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