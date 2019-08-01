ФК "Тюмень" сыграет в Екатеринбурге с лидером чемпионата

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной матч с лидером группы "Урал - Приволжье" ОЛИМП-Первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ проведет ФК "Тюмень" 23 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником сибиряков будет "Урал-2", который принимает гостей на территории базы отдыха "Бажовия", в 50 км от Екатеринбурга. Местный стадион оборудован трибунами на 500 зрителей.

Уральцы пока занимает первое место. Дома "Урал-2" победил новотроицкую "Носту", "Ладу" из Димитровграда и "Уфу-2". В гостях команда Юрия Матвеева разошлась миром с пермской "Звездой" и взяла верх над "Ладой-Тольятти".

Противостояние "Урала-2" и "Тюмени" начнется в 15 часов.