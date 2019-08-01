Проект "Приходи и работай" набирает обороты

| Фото: из группы "Мультицентр «Моя территория» Тобольск" во "ВКонтакте" | Фото: из группы "Мультицентр «Моя территория» Тобольск" во "ВКонтакте"

Проект "Приходи и работай" в Тюменской области продолжает набирать обороты. С момента его старта помещения для проведения мероприятий бесплатно предоставили региональной организации "Деловая Россия", Западно-Сибирскому центру медиации и права, и фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области". Они провели встречи и семинары на площадке регионального центра "Семья".

По словам руководителя центра "Семья" Елены Перминовой, с начала старта проекта специалисты проконсультировали более десяти представителей СО НКО по вопросам участия и порядке заполнения заявок на проведение мероприятий.

Пилотный проект "Приходи и работай" стартовал в регионе в феврале 2019 года. В нем участвуют 40 помещений в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске. Это кабинеты, офисы и конференц-залы вместимостью от 18 до 500 мест. Помещения располагаются в региональном центре "Семья", дворце творчества и спорта "Пионер", Медицинском городе, мультицентре "Моя территория", поликлиниках и центрах занятости.

"Есть большой спрос на помещения, которые предполагают массовые мероприятия с участием более 100 человек. Мы работаем дальше, рейтинг организаций, которые готовы предоставлять помещения, сформирован и постоянно актуализируется", - сказала Елена Перминова.

Она добавила, что в перспективе учреждениям, на территории которых расположены конференц-залы и концертные площадки, будет предложено заранее резервировать даты для мероприятий СО НКО.

Среди начинающих социально-ориентированных некоммерческих организаций популярны небольшие офисы. Такие помещения нужны им для стартовой работы на срок от 1 до 3 месяцев. Поэтому в перспективе планируется расширить список учреждений, готовых предоставлять стартапам готовые офисы.

Важным условием предоставления помещений является нахождение НКО в базе на официальном портале органов госвласти Тюменской области, информационная открытость НКО и социальная направленность реализуемого проекта.

Заявку на предоставление помещения необходимо подать за месяц до проведения мероприятия по адресу электронной почты 204070@list.ru, телефону 20-40-70. Образец заявки - на сайте. Подробная информация о проекте и перечень адресов - здесь.

Любовь Голышева