Полковник полиции Евгений Козлов назначен начальником УМВД России по Тюмени

Начальник УМВД России по городу Тюмени, полковник полиции Евгений Козлов | Фото: пресс-служба УМВД России по г. Тюмени Начальник УМВД России по городу Тюмени, полковник полиции Евгений Козлов | Фото: пресс-служба УМВД России по г. Тюмени

На должность начальника УМВД России по городу Тюмени назначен полковник полиции Евгений Козлов. Личному составу нового руководителя в торжественной обстановке представил начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов 22 августа.

"Евгений Козлов - опытный руководитель, способный решать поставленные перед ним задачи профессионально и оперативно", - заявил начальник регионального полицейского главка.

Евгений Козлов родился 06 августа 1979 года в селе Викулово, Тюменской области. В 2000 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних, дел начал в РОВД Тюменской области в должности оперуполномоченного отделения Уголовного розыска. С момента назначения на должность оперуполномоченного в 2000 году он служил в уголовном розыске и не менял направления своей деятельности. В 2007 году назначен на должность первого заместителя начальника отдела - начальник криминальной милиции отдела внутренних дел по Викуловскому району Тюменской области. В 2009 году занимал должность первого заместителя начальника ОВД – начальник криминальной милиции ОВД "Тюменский". С 2012 по 2018 год Евгений Владимирович работал начальником Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". В 2018 году назначен на должность начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

Неоднократно поощрялся руководством МВД Российской Федерации и Управления МВД России по Тюменской области, имеет государственные награды: медаль "За отличие в службе" I, II и III степеней, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.