  • 26 августа 201926.08.2019понедельник
  • USD65,6046
    EUR72,6243
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер восточный

26 августа в Тюмени синоптики обещают дождь с грозой

Общество, 07:30 26 августа 2019

Не выше плюс 18 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 26 августа, прогнозирует сервис Gismeteo.

Утреннее солнце сменит переменная облачность, а потом и вовсе тучи затянут небо до конца дня. Синоптики также обещают и грозу, и дождь.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное: 746-748 мм рт. ст.

Заход солнца в 19 часов 52 минуты. Долгота дня 14 часов 26 минут.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
07:30 26.08.201926 августа в Тюмени синоптики обещают дождь с грозой
20:27 25.08.2019В Тобольске изданы дневники Чехова о Сахалине
18:00 25.08.201926 августа - события дня
17:40 25.08.2019Первое фото приквела мультфильма "101 далматинец" появилось в Сети