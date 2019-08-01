26 августа в Тюмени синоптики обещают дождь с грозой

Не выше плюс 18 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 26 августа, прогнозирует сервис Gismeteo.

Утреннее солнце сменит переменная облачность, а потом и вовсе тучи затянут небо до конца дня. Синоптики также обещают и грозу, и дождь.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное: 746-748 мм рт. ст.

Заход солнца в 19 часов 52 минуты. Долгота дня 14 часов 26 минут.