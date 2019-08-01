Дублеры "Тюмени" уступили в Магнитогорске

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 1:5 дублеры ФК "Тюмень" проиграли "Металлургу" в гостевом матче первенства страны среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В Магнитогорске к 61-й минуте хозяева вели – 5:0. Дубль у них сделал Илья Берестин. Еще по голу на свой счет записали Иван Волоснов, Анатолий Семенов и бывший футболист "Тюмени", а теперь играющий тренер уральцев 34-летний Сергей Петухов. Под занавес поединка Матвей Дмитриев сократил отставание сибиряков. Итог – 5:1.

У проигравших свой первый матч в нынешнем первенстве провели вратарь Егор Федин и полузащитник Никита Беляев.

Лучшую пятерку зонального турнира "Урал и Западная Сибирь" составляют: "Металлург" из Аши (42 очка), миасское "Торпедо" (41), СШОР "Звезда" из Перми (36), "Металлург-Магнитогорск" (31) и "Тюмень-дубль" (26).

Дублеры остаются в Магнитогорске. 26 августа им предстоит провести ответный полуфинальный матч межрегионального этапа Кубка России. В Тюмени они разошлись с уральцами миром – 1:1.