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Более двухсот "Наследников Ермака" соберутся в Тобольске

Общество, 10:52 26 августа 2019

"Центр искусств и культуры Тобольска" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Центр искусств и культуры Тобольска" во ВКонтакте (архив)

Более 200 человек из Тюменской и Свердловской областей, ХМАО, ЯНАО примут участие в Межрегиональном фестивале казачьей культуры "Наследники Ермака", который пройдет в Тобольске 21 и 22 сентября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник Центра искусств и культуры Тобольска Лилия Дмитриева.

В программе масштабного фестиваля, который соберет приверженцев казачьей культуры, значатся торжественное открытие, конкурс среди творческих коллективов и отдельных исполнителей в четырех номинациях, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и гала-концерт участников.

Фестиваль откроется в ДК "Синтез" (Тобольск, 6 микрорайон, 52) в 11 часов. В 11 часов 30 минут начнется конкурсная программа, а в 17 часов организаторы приступят к церемонии награждения.

22 сентября в 13 часов посетители ТРЦ "Жемчужина Сибири" смогут насладиться лучшими номерами участников фестиваля "Наследники Ермака" — всех ждет гала-концерт.

Инна Пахомова

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# казаки , культура , фестиваль

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