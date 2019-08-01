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Тоболяк лишился денег при покупке колес

Происшествия, 11:36 26 августа 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Более 16 тыс. рублей перевел мошенникам 34-летний житель Тобольска, сообщает УМВД по Тюменской области.

Он решил приобрести колеса для автомобиля и нашел подходящий товар в группе в социальной сети. Связавшись с продавцом, он договорился о сделке.

Колеса должна была доставить из Брянска транспортная компания, поэтому продавец настоял на полной оплате товара. Для убедительности он отправил тоболяку фотографии колес.

Когда покупатель перевел более 16 тыс. рублей, продавец отправил ему накладную транспортной компании. Но покупки мужчина так и не дождался. Продавец перестал выходить на связь, а в транспортной компании ему сообщили, что такого заказа у них нет.

Тоболяк понял, что обманут и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские занимаются поиском подозреваемого и рекомендуют гражданам быть более бдительными.

Напомним, жертвой мошенников может стать любой человек, активно пользующийся Интернетом и обладатель банковской карты, но избежать этого можно.

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело , УМВД России по Тюменской области

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