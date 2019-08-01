Тюменская делегация принимает участие в форуме о новой медиакультуре "Мёд"

| Фото: https://vk.com/forum_med | Фото: https://vk.com/forum_med

38 тюменцев принимают участие в четвертом форуме о новой медиакультуре "Мёд", который проходит в Челябинске с 26 по 28 августа.

Форум в 2019 году впервые вышел за рамки регионального и собрал креативную молодежь со всего Уральского федерального округа - Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Югры и Ямала. 200 участников, в числе которых блогеры, контент-менеджеры и журналисты, обсудят медиа будущего, создание личного бренда, внедрение нейросетей и роботизации.

В программе форума — лекции, воркшопы, тренд-сессии от 20 спикеров, известных представителей медиаиндустрии. Среди них - сотрудники международного телеканала Russia Today, создатели интернет-изданий, преподаватели и руководители проектов Высшей школы экономики, продюсеры, маркетологи федеральных компаний, блогеры и журналисты.

Участников поприветствовал заместитель полномочного представителя президента в УФО Борис Кириллов. Он отметил, что медийная составляющая - это ключевая объединяющая сила.

"Для нас важно, что впервые форум проходит в общеокружном формате, я думаю, это еще один момент для нашего объединения, для того, чтобы слушать и слышать друг друга", - отметил он.

Борис Кириллов передал форумчанам "Мёда" пожелания полпреда в УФО Николая Цуканова.

"Информационная среда стремительно меняется, становится более демократичной и конкурентной, и решающая роль здесь у молодежи. Уральский федеральный округ тут в авангарде, поэтому тем более важно обмениваться лучшими практиками и объединить лучших. Надеюсь, форум станет площадкой для этого", - процитировал он Николая Цуканова.

Дарья Казакова