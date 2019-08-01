Ведущие нейрохирурги России встретятся в Тюмени
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Показательную операцию проведет для тюменских медиков главный нейрохирург Северо-Западного федерального округа, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Практическая-конференция "Современные малоинвазивные технологии в лечении дегенеративных заболеваний позвоночника" пройдет 12-13 сентября на базе МСЧ "Нефтяник".
Своим опытом и знаниями поделятся ведущие специалисты из Санкт-Петербурга, Иркутска, Калининграда, Бурятии и Камчатки.
Эндоскопические методы удаления грыжи межпозвонкогого диска коллегам покажут Амир Мереджи Муратович, врач-нейрохирург многопрофильной клиники им. Пирогова Санкт-Петербурга и Юрий Геркул, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии МСЧ "Нефтяник".