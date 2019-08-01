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Ведущие нейрохирурги России встретятся в Тюмени

Общество, 11:25 27 августа 2019

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Показательную операцию проведет для тюменских медиков главный нейрохирург Северо-Западного федерального округа, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Практическая-конференция "Современные малоинвазивные технологии в лечении дегенеративных заболеваний позвоночника" пройдет 12-13 сентября на базе МСЧ "Нефтяник".

Своим опытом и знаниями поделятся ведущие специалисты из Санкт-Петербурга, Иркутска, Калининграда, Бурятии и Камчатки.

Эндоскопические методы удаления грыжи межпозвонкогого диска коллегам покажут Амир Мереджи Муратович, врач-нейрохирург многопрофильной клиники им. Пирогова Санкт-Петербурга и Юрий Геркул, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии МСЧ "Нефтяник".

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# научная конференция , хирургия

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