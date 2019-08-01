Обманувшего тюменку мошенника поймали в Самарской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителя Самарской области подозревают в мошенничестве. Под предлогом покупки дома мужчина выманил у пожилой тюменки более 640 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратилась жительница пос. Богандинский. Женщина сообщила, что разместила в Интернете объявление о продаже дома. Вскоре пенсионерке позвонил покупатель. Мужчина сказал, что хочет приобрести недвижимость и готов перевести задаток.

Позже он вновь связался с продавцом и рассказал, что перевел на банковский счет хозяйки деньги, но больше необходимой суммы. Он попросил тюменку оставить себе 100 тыс. рублей, а остальные средства перевести обратно. С наличными он пообещал приехать лично.

В банке женщина отправила ему несуществующий задаток. Сразу после этого мужчина перестал выходить на связь. Тогда пенсионерка поняла, что попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию.

Правоохранители установили подозреваемого, им оказался житель города Чапаевск Самарской области. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали и доставили 35-летнего мужчину в Тюмень. В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейским удалось изъять часть денег. 197 тыс. рублей вернули потерпевшей, остальную сумму подозреваемый успел потратить.