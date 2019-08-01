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Названы победители "Дальнего кордона" в Нижней Тавде

Спорт, 11:47 27 августа 2019

Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Более 50 человек приняли участие в соревнованиях по рыбной ловле “Дальний кордон” 24 и 25 августа, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Победу в соревнованиях "Ловись рыбка большая" среди любителей одержал Алексей Кайгородов, второе место у Ильгиза Мусина, третье место занял Александр Задумин.

Среди спортсменов победил Алексей Кокорин, второе место занял Сергей Кожевников, третье место у Расимы Рыбиной. Самую крупную рыбу весом 690 гр. поймал Алексей Кокорин.

Во второй день состоялись командные соревнования, в которых приняло участие 15 команд. Победу одержал тандем "Моби Дик", второе место у команды "Супер Стар", замкнул тройку лучших тандем "Курганский язь". Самую крупную рыба поймала юная жительница Нижней Тавды Анастасия Жихарь: язь весом 1 кг 550 гр.

Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

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# Нижнетавдинский район , рыбалка

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