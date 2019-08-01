  • 27 августа 201927.08.2019вторник
  • USD65,9735
    EUR73,3955
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Высокая урожайность озимых культур зафиксирована в Юргинском районе

Экономика, 11:58 27 августа 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Урожайность озимых культур в Юргинском районе, где завершили их уборку, составила 42 центнера с гектара. Это более чем в полтора раза выше средней по области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

Уборку озимых в регионе начали 19 августа. На 27 августа ее завершили хозяйства шести муниципалитетов. Кроме земледельцев Юргинского района о завершении уборки озимых доложили хозяйства Абатского, Викуловского, Ишимского, Казанского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа.

Озимые культуры в Тюменской области занимают 10,8 тыс. гектаров. По состоянию на 26 августа они убраны на площади 10,3 тыс. га. (95%). Это значительно выше, чем в 2018 году, когда на этот день было убрано только 47 % озимых зерновых культур.

Но 2018 год, как уточнили в пресс-службе департамента, был не совсем показательным по погодно-климатическим условиям.

"Нынешняя уборочная кампания соответствует среднегодовым показателям, – пояснила пресс-секретарь департамента АПК Оксана Пуртова. - В 2017 году на 26 августа озимые зерновые были на 10,4 тысячи гектаров при плане 10,8 или 96 процентов".

Борис Олейник

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# озимые культуры , уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 27.08.2019Бесплатные мастер-классы для предпринимателей проведут в Тюмени
11:58 27.08.2019Высокая урожайность озимых культур зафиксирована в Юргинском районе
11:36 27.08.2019Запсибкомбанк снизил ставки по ипотеке на землю
17:27 26.08.2019Тюменский комбинат "Свеза" ждет модернизация