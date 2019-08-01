Семь спортивных площадок ГТО откроют в регионе до конца года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Новые спортивные площадки ГТО откроются в Тюменской области до конца 2019 года. Четыре из них возведут в Тюмени, еще три - в Тюменском районе.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Сергей Вотинов, по одной площадке установят в поселках Каскара, Богандинский и Боровский, две площадки появятся на территории у спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровье" на ул. Газовиков в Тюмени, еще две – у ДЮСШ №1 Тюмени по ул. Николая Федорова.

Новые спортивные площадки ГТО будут оснащены уличными тренажерами, гимнастическими скамьями, шведскими стенками, турниками, брусьями, столами для тенниса и баскетбольными щитами, а также оборудованием, необходимым для подготовки выполнения нормативов ГТО, в том числе для инвалидов.

"В этих местах уже есть центры тестирования. Однако пока они принимают только часть нормативов ГТО в крытых помещениях. После установки спортивных площадок у центров появится больше возможностей принимать нормативы и на открытом воздухе", - пояснил Сергей Вотинов.

Открыть спортивные площадки планируется к концу октября 2019 года. Уже заключены договоры на закупку оборудования, в ближайшее время начнутся работы по подготовке площадок. На эти работы из федерального и регионального бюджетов предусмотрено более 26 млн рублей.

Всего в Тюменской области функционируют 34 центра тестирования ГТО во всех муниципалитетах региона. 26 центров уже обеспечены спортплощадками, еще в пяти площадки появятся в 2019 году. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

В движение ГТО вовлечено около 165 тыс. жителей региона. Если по итогам 2018 года Тюменская область занимала третье место в рейтинге среди регионов РФ по эффективности реализации комплекса ГТО, то по итогам первого полугодия 2019 регион поднялся на второе место.

Любовь Голышева