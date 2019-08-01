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Тюменка Наталья Кузютина завоевала серебро чемпионата мира

Спорт, 12:31 27 августа 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменская спортсменка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Токио 26 августа, сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 52 кг среди 57 соперниц в конкурентной борьбе Кузютина стала второй. Подопечная тренеров Николая Хохлова и Михаила Храмцова провела пять встреч, в четырех из которых одержала победы над Александрой-Ларисой Флориан из Азербайджана, серебряным призером Олимпиады-2016 Одетт Гуффридой из Италии, бронзовым призером Олимпийских Игр-2012 Шарлин Ван Сник из Бельгии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира Амандин Бушар из Франции. Только в финале тюменская дзюдоистка уступила спортсменке из Японии Юте Абе.

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Отметим, что для сборной команды России - это первая медаль на данном чемпионате и первая среди спортсменок в легком весе в истории женского дзюдо. Все это доказывает бесспорное лидерство дзюдоистки в национальной сборной. В копилке Наталья Кузютиной есть бронзовая медаль Олимпийских Игр-2016, серебряная и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре победных трофея чемпионатов Европы по дзюдо.

Всего в состязаниях, которые начались 25 августа, участвуют более 800 спортсменов из 147 стран мира.

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# дзюдо , Наталья Кузютина , ЦОП Тюмень-дзюдо

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