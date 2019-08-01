Тоболяки стали участниками форума приграничного сотрудничества

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Тобольская делегация посетила первый международный молодежный лагерь приграничного сотрудничества "Тобол – река дружбы" в Казахстане, сообщает городская администрация.

В лагере была собрана молодежь из городов, стоящих на реке Тобол: Тобольск, Курган, Житикара, Лисаковск, Рудный и Костанай. Программа сдержала образовательные тренинги и развлекательные мероприятия.

Первый день форума для участников начался со знакомства друг с другом. Тренинг на командообразование провел председатель областного филиала молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нур Отан" Адиль Дикетаев.

После ребята посетили торжественное закрытие V Республиканского фестиваля национальных (этнических) театров, состоявшееся во Дворце молодежи. Затем для участников провели ознакомительную экскурсию по Костанаю, они посетили центральную площадь города – Сити-центр. Далее участники посетили выставку казахского декоративно-прикладного искусства в Костанайском областном Доме Дружбы, угостились баурсаками, попробовали кумыс.

Здесь же состоялось торжественное открытие молодежного лагеря. Заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Нурболат Наржанов поприветствовал участников. Он подчеркнул важность и ценность международного сотрудничества, отметил духовное и географическое единство народов Казахстана и России.

После открытия ребята приняли участие в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Победу одержала команда "В квадрате", состоявшая из представителей делегаций Тобольска, Кургана, Костаная и Лисаковска. Завершился первый день развлекательной программой "Этно-party".

Программа второго дня была насыщена образовательными тренингами. Спикеры пообщались с ребятами на актуальные темы:научно-техническая революция, цифровизация, роботизация, обсудили нынешние и грядущие проблемы современности.

Представители тобольской делегации поделились опытом работы в сфере организации досуга молодежи, рассказали о работе учреждений центра реализации молодежных и профилактических программ. Тоболяки представили проект "Карта безопасности", рассказали о городском фестивале "Дружба народов", объединяющем представителей различных национальностей, проживающих в Тобольске, а также о работе городского молодежного пресс-центра "Горизонт" и др.

На торжественном закрытии молодежного лагеря "Тобол – река дружбы" участникам вручили памятные подарки и дипломы. Представители Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области, призвали участников присоединиться к экологической акции, которая пройдет 21 сентября на берегах Тобола.