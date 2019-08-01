Ишимская предпенсионерка освоит новую профессию

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Жительница Ишима Галина Бабич обратилась в центр занятости населения, чтобы ей помогли найти работу. Там предпенсионерке предложили пройти обучение в рамках национального проекта "Демография".

52-летяя женщина, педагог по образованию, но более 30 лет не работала по специальности. Эпизодически устраивалась работать продавцом, но без специальных навыков, к примеру, по работе с кассовым аппаратом, работодатели трудоустраивали ее неохотно.

Обучение в рамках проекта позволит женщине бесплатно получить дополнительные профессиональные навыки и устроиться на желанную работу, тем более опыт работы продавцом у нее есть.

Галина Бабич будет учиться до ноября. Педагог работает с ней индивидуально, записала на флеш-карту учебные материалы, которые женщина изучает дома. Два-три раза в неделю приезжает на занятия, чтобы пройти тестирование на знание пройденного материала и для разбора непонятных и сложных моментов.

"Предложенный график учебы удобен, потому что у меня частный дом, огород и хозяйство. В рамках программы меня научат еще и азам компьютерной грамотности. Такое обучение – это палочка-выручалочка! Сейчас при трудоустройстве с подтверждающим документом о прохождении учебы я буду чувствовать себя уверенно. Думаю, что в дальнейшем меня ждет хорошая работа", - рассказала Галина Бабич.

Ведущий инспектор ишимского центра занятости Наталья Казинская отметила, что прошедшим обучение в рамках проекта в дальнейшем помогают трудоустроиться и поддерживают с ними связь.

В департаменте труда и занятости населения Тюменской области пояснили, чтобы стать участником программы переобучения для предпенсионеров, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

Всего с начала 2019 года в Тюменской области повысили свою квалификацию 164 человека. Еще 116 тюменцев предпенсионного возраста обучаются в настоящее время.

Инна Кондрашкина