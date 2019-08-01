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Трекинг движений человека тюменец Арсений Жуков представит в Китае

Общество, 13:04 28 августа 2019

архивное фото ТюмГУ | архивное фото ТюмГУ

Студент института математики и компьютерных наук ТюмГУ Арсений Жуков вошел в состав российской делегации международного проекта "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор". На конкурсный отбор он представил проект "9sense", сообщает пресс-служба ТюмГУ.

"9sense" - полноценный трекинг движений человека с тактильной обратной связью в дополненной и виртуальной реальности, который открывает новые возможности в развлекательной индустрии, сфере образования и на опасных производствах. Программа получила поддержку Фонда содействия инновациям и является резидентом Западно-Сибирского инновационного центра.

Проектом Арсения Жукова заинтересовались также представители ведущей китайкой компании в области науки и технологий Hangzhou Puqi Technology. Предприятие в глобальном масштабе развивает деятельность в сфере трансфера технологий, промышленной инкубации, инвестиций и научно-технического венчурного капитала.

По словам студента ТюмГУ, в Китае он планирует заключить партнерские соглашения в части поставки комплектующих, налаживания производства на территории Китая и рассмотрения условий экспорта готовой продукции. Также важна коммуникация с крупными технологическими компаниями, например, Xiaomi, Huawei и HTC в контексте интеграции с их продуктами.

"Все это было бы невозможно без поддержки бизнес-акселератора технологического парка Тюменского государственного университета и Российского союза молодежи, которые оказывают содействие в развитии международного сотрудничества, профориентации и карьерного роста студентов", - говорит Арсений Жуков.

Директор Центра международных программа РСМ Алексей Ежов, комментируя утверждение состава российской делегации, выразил уверенность, что проекты-победители найдут широкий отклик среди китайских бизнесменов.

"Вместе мы построим новую эпоху международного бизнеса, а также выйдем на качественно иной уровень по привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику", - отметил он.

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# бизнес-инкубатор , стартапы , ТюмГУ

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