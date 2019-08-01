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Жилищный сертификат получила вдова фронтовика в Абатском районе

Общество, 13:37 29 августа 2019

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Вдова участника Великой Отечественной войны Лидия Шестакова стала обладательницей свидетельства на улучшение жилищных условий, сообщает управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского района.

Жилищный сертификат вдова фронтовика получила на основании постановления правительства Тюменской области от 14.08.2006 № 193-п "О предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граждан, определенных Федеральными законами “О ветеранах” и “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

Глава Абатского района пожелал обладательнице свидетельства счастья, благополучия, успешной его реализации, чтобы приобретенное жилье было теплым и комфортным.

В Абатском районе с 2009 года улучшили свои жилищные условия 125 участников Великой Отечественной войны, вдов участников войны.

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# ветеран Великой Отечественной войны , жилье , сертификат

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