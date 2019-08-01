Банк России выпустил монету к столетию ВГИК

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова, выпущена в обращение 28 августа, сообщает Банк России.

Монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты — "3 РУБЛЯ", дата − "2019 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки.

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.