Агрофирма "КРиММ" собирает урожай раннего картофеля

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

На полях агрофирмы "КРиММ" продолжается уборка картофеля. Урожайность составляет 40 тонн с гектара. На полях в Упоровском районе работают около 20 человек, рассказал заместитель директора компании Виталий Лейс.

В настоящее время идет уборка ранних сортов картофеля - "Ред Скарлетт", "Импала" и "Гала". Еще раньше "КРиММ" приступила к уборке ранних овощных культур открытого грунта, добавил Виталий Лейс.

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Отметим, что агрофирма активно использует передовые технологии, в том числе и на этапе возделывания почвы. Среди них - система точного земледелия на основе GPS и ГЛОНАСС, автоматический мониторинг состояния почвы, технологии контроля транспорта.

Также на предприятии работает роботизированный комплекс фасовки и упаковки, линия по мойке и полировке овощей.

Николай Ступников