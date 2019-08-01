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Агрофирма "КРиММ" собирает урожай раннего картофеля

Экономика, 15:38 28 августа 2019

krimm.ru | Фото: krimm.ru

На полях агрофирмы "КРиММ" продолжается уборка картофеля. Урожайность составляет 40 тонн с гектара. На полях в Упоровском районе работают около 20 человек, рассказал заместитель директора компании Виталий Лейс.

В настоящее время идет уборка ранних сортов картофеля - "Ред Скарлетт", "Импала" и "Гала". Еще раньше "КРиММ" приступила к уборке ранних овощных культур открытого грунта, добавил Виталий Лейс.

krimm.ru | Фото: krimm.ru

Отметим, что агрофирма активно использует передовые технологии, в том числе и на этапе возделывания почвы. Среди них - система точного земледелия на основе GPS и ГЛОНАСС, автоматический мониторинг состояния почвы, технологии контроля транспорта.

Также на предприятии работает роботизированный комплекс фасовки и упаковки, линия по мойке и полировке овощей.

Николай Ступников

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# картофель , КРиММ , уборка урожая , Упоровский район

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