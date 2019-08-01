Первая партия вакцины против гриппа поступила в поликлиники региона

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Первая партия вакцины против гриппа поступила в поликлиники региона. Запланировано привить около 500 тыс. взрослых и 176 тыс. детей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В Ишиме первыми в этом эпидсезоне получили прививки от гриппа работники детсадов. Прививочные медицинские сестры поликлиники пришли к ним на работу. В планах посетить не только образовательные учреждения, но и производственные коллективы. В областной больнице №4 имеется достаточное количество доз "Совигриппа". Вакцина отечественная, не вызывает побочных эффектов. Она содержит три штамма вирусов: два штамма вируса А и один штамм вируса В. Прививают ею как детей, так и взрослых.

В Ишиме, чтобы предотвратить массовое распространение гриппа, планируется привить не менее 45 % населения - это 46 тыс. человек, в том числе 12 тыс. детей. Прививочная кампания продлится до 1 октября.

Вакцина закупается за счет средств федерального бюджета. Населению определенных категорий прививки ставят бесплатно. Среди них: дети с 6-месячного возраста до 18 лет включительно, медики, педагоги, служащие муниципальных государственных учреждений, работники транспортной сферы, сферы обслуживания. Все те, кто общается с большим количеством людей. Остальные граждане прививаются либо за счет работодателей, либо за собственные средства.

Специалисты отмечают, что последние дни августа и сентябрь - идеальное время для того, чтобы пройти вакцинацию: еще тепло, нет риска, что вакцинация совпадет с простудным заболеванием либо сезонным ослаблением иммунитета. К тому же, на выработку специфических антител против гриппа организму требуется время. И если поставить прививку сейчас, то к сезону холодов, когда вероятность заболеть повышается, защитная реакция организма уже будет сформирована.