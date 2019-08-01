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Тюменец украл у пенсионерки семьдесят тысяч рублей

Происшествия, 18:43 29 августа 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

По подозрению в краже 70 тыс. рублей у пожилой тюменки полиция задержала жителя областного центра. В квартиру 81-летней пенсионерки мужчина проник под предлогом проверки счетчиков, сообщает региональное УМВД.

Задержанный 28-летний тюменец признался в преступлении. Выяснилось, что ранее он под предлогом продажи туристических путевок, завладел деньгами пенсионера.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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# кража , пенсионеры , уголовное дело

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