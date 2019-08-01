Областная клиническая больница №2 сможет принимать санитарную авиацию

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Вертолетную площадку создадут на территории областной клинической больницы №2 в Тюмени. Распоряжение о выделении средств из регионального бюджета на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации - одно из важных мероприятий национального проекта "Здравоохранение". ОКБ №2 выполняет функции больницы скорой и экстренной медицинской помощи для жителей Тюмени и Тюменского района.

Специалисты многопрофильной больницы спасают жизнь после ДТП, успешно выхаживают малышей, страдающих серьезными заболеваниями, в том числе новорожденных с пороками развития. На базе учреждения с 2008 года действует региональный сосудистый центр. Основная его задача - круглосуточное оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсультами). Ежегодно экстренную помощь получают около 2 тыс. таких пациентов. Кроме того, центр координирует работу первичных сосудистых отделений в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Наличие вертолетной площадки позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий для оказания экстренной профильной помощи. На выделенные средства проведут изыскательские и проектные работы, электроснабжение и обустройство вертодрома.

По данным статистики, только за 2018 год в приемные отделения ОКБ №2 за медицинской помощью обратились более 287 тыс. человек. Стационарная медпомощь оказана 42 тыс. пациентов, из них треть - дети. 64% пациентов госпитализированы в экстренном порядке.

Объемы оказания медицинской помощи постоянно растут. Еще десять лет назад в приемные отделения ежегодно обращались 120 тыс. человек, а стационарное лечение получали около 30 тыс. пациентов в год.