Более семисот школьных предметов передадут ишимские медики ученикам

| Фото: пресс-служба ОБ № 4 (г. Ишим) | Фото: пресс-служба ОБ № 4 (г. Ишим)

Более 700 школьных предметов собрали сотрудники ишимской областной больницы № 4 в рамках благотворительной акции "Помоги собрать ребенка в школу". Собранную помощь передали организаторам акции – ишимскому городскому молодежному "Центру развития", которые вручат ее адресатам, сообщает пресс-служба ОБ № 4.

Участие в благотворительных акциях стало в лечебном учреждении доброй традицией. Ежегодно медики и сотрудники больницы собирают средства нуждающимся в помощи коллегам, детям с онкологическими заболеваниями, одиноким пенсионерам. В преддверии нового учебного года решили помочь школьникам.

Подарочные пакеты с канцелярией вручили и коллегам – медработникам, которые воспитывают более трех детей. В больнице таких семей пятнадцать.