Записаться в детские кружки и секции можно в тюменском технопарке

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Записать детей в кружки и секции тюменцы смогут на ярмарке в технопарке 1 сентября. Горожане получат бесплатные консультации и воспользуются подарочными сертификатами, которые будут вручены всем первоклассникам города, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Детям и их родителям будет предложено более пятидесяти различных направлений дополнительного образования, набор проведут сто кружков, секций, клубов и школ.

Так, ДК "Нефтяник" проводит набор в школу дизайна и декора "ART BOX" для детей от 8 до 16 лет, а также в "Школу блогеров" для детей от 9 до 15 лет. Запись уже открыта, курсы стартуют в сентябре.

Более подробную информацию о кружках и секциях, предложенных в тюменском технопарке, можно узнать по телефонам 8-902-855-44-91 и 8-922-770-51-46.