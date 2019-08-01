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Мошенники рассылают тюменским предпринимателям несуществующие счета-фактуры

Происшествия, 18:12 30 августа 2019

Правительство Тюменской области не имеет отношения к письмам с требованием оказать спонсорскую помощь в оплате счетов. Письма и счета-фактуры предпринимателям направляют мошенники, поиском которых уже занимается региональное УМВД России.

Ранее стало известно, что ряд предпринимателей получили по электронной почте скан-копию распоряжения областного правительства за подписью заместителя губернатора, директора департамента имущественных отношений Тюменской области Андрея Киселева.

"В тексте несуществующего распоряжения выражена просьба оказать финансовую поддержку инициативы и приложен счет-фактура. Данное распоряжение не принималось, подобные требования и просьбы выходят за пределы полномочий правительства Тюменской области", - сообщили в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

Предпринимателям, получившим аналогичные письма, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Региональный департамент имущественных отношений уже направил обращение в УМВД России по Тюменской области о рассмотрении вопроса о проведении процессуальной проверки по указанным фактам и привлечении к ответственности виновных лиц.

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