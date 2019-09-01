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МЧС разработало памятку для родителей школьников

Общество, 10:17 01 сентября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Правила поведения для школьников и их родителей перед началом учебного процесса опубликовало МЧС России по Тюменской области.

Родителям необходимо проговорить с детьми основные правила безопасности: правила дорожного движения, продумать маршрут в школу и из школы домой.

Ребенок начальных классов должен знать точный домашний адрес, номер домашнего и мобильного телефонов, фамилию, имя и отчество родителей.

Особое внимание необходимо обратить на знание правил поведения с незнакомыми людьми, экстренных номеров телефонов (112).

"Во многих телефонах есть кнопки быстрого набора - занесите все необходимые контакты, расскажите о них ребенку и покажите, как ими пользоваться", - отмечается на сайте ведомства.

Также родителям рекомендуют прикрепить к одежде или ранцу ребенка фликер - светоотражающий элемент.

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# безопасность детей , ГУ МЧС России по Тюменской области

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