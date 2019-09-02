Тринадцать тюменских педагогов получат по двести тысяч рублей

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Тринадцать педагогов Тюменской области получат по 200 тыс. рублей по итогам конкурса по присуждению премий лучшим учителям страны, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В список от Тюменской области вошли учителя школ Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Тюменского, Абатского, Викуловского, Аромашевского и Ишимского районов. Премии присуждены по итогам конкурса за достижения в педагогической деятельности.

Как отметили в региональном департаменте образования, в 2018 году денежное вознаграждение также получили 13 учителей региона.

Всего в России до 5 октября денежную выплату получат 1 тыс. учителей. Нововведением 2019 года станет и то, что данная премия не будет облагаться налогом.

Любовь Голышева