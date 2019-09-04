  • 4 сентября 20194.09.2019среда
  • USD66,9072
    EUR73,2032
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер западный

Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдет в Тюмени

Общество, 09:13 04 сентября 2019

abilympicspro.ru

Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью состоится в рамках регионального отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 141) 9 сентября с 10 до 13 часов.

Как сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района, вести набор персонала будут работодатели, у которых имеются квотируемые вакансии. Отрасли представят различные: от торговли до сельского хозяйства.

Соискатели смогут пообщаться с представителями заинтересовавших их предприятий, оставить резюме, задать вопросы и прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Вход на ярмарку свободный, предварительная запись не требуется.

Напомним, конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" состоится в Тюмени 9-10 сентября.

Четвертый региональный отборочный этап Национального чемпионата пройдет более чем по 10 компетенциям, таким как "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Массажист" и другим, сообщает городской центр занятости населения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абилимпикс , инвалиды , трудоустройство , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 04.09.2019О битве под Прохоровкой школьникам расскажут в городской библиотеке
09:46 04.09.2019Студентов научат играть на барабанах, джембе и кахоне
09:24 04.09.2019Память жертв теракта в Беслане почтят на уроке в тюменской библиотеке
09:13 04.09.2019Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдет в Тюмени