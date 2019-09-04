Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдет в Тюмени

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Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью состоится в рамках регионального отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 141) 9 сентября с 10 до 13 часов.

Как сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района, вести набор персонала будут работодатели, у которых имеются квотируемые вакансии. Отрасли представят различные: от торговли до сельского хозяйства.

Соискатели смогут пообщаться с представителями заинтересовавших их предприятий, оставить резюме, задать вопросы и прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Вход на ярмарку свободный, предварительная запись не требуется.

Напомним, конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" состоится в Тюмени 9-10 сентября.

Четвертый региональный отборочный этап Национального чемпионата пройдет более чем по 10 компетенциям, таким как "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Массажист" и другим, сообщает городской центр занятости населения.